Gümüşhane Belediyesinde yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Kovid-19 salgınından ülkeyi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler alındığı anımsatıldı.

Önlemler kapsamında kentte kurulan pazarlardaki açık ürünlerin de hijyen açısından sorun oluşturabileceği değerlendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedbirler doğrultusunda şehrimizde salı günleri kurulan semt pazarında ikinci bir talimata kadar yarından itibaren yalnızca sebze ve meyve satışına izin verilecektir. Farklı ürün satışlarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda salı pazarında satışa sunulacak sebze ve meyvelerin halkımız tarafından seçilmesine izin verilmeden sadece satıcı tarafından gerekli hijyen tedbirleri alınarak paketler halinde satışa sunulacak, talimatlara uymayan esnaf ve vatandaşlarımıza 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira cezai müeyyide uygulanacak. Ayrıca şehrimizde bulunan tüm işletmelerde satışa sunulan açıktaki sebze, meyve, kuruyemiş ve diğer gıda maddeleri ikinci bir talimata kadar müşteriler tarafından dokunulmadan hijyen kurallarına uymak koşulu ile satıcısı tarafından paketlenerek vatandaşlarımıza sunulacaktır."