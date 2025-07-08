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Türkiye
AA 08.07.2025 20:46

Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Gümüşhane'de, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz-1 Ekim döneminde yasaklandı.

Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, artan hava sıcaklıkları ve ormanlık alanlardaki insan hareketliliğinin yangınlara neden olabileceği ifade edildi.

Bu çerçevede, orman parkları, milli park ve tabiat parkları içindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar dışında ormanlık alanlara girişlerin, 15 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar yetkililer haricinde yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gümüşhane ili genelinde yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle ormanlık alanlarda yangın riskinin artması nedeniyle ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 1 Ekim 2025 tarihine kadar geçici olarak 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9, 11 ve 66'ncı maddeleri gereğince yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Anız, bağ, bahçe, meyvelik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal, ot ve diğer bitkilerin yakılmasının da yasak olduğu belirtilen açıklamada, piknik, mesire yerleri ve tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılmasına, saat 20.00'den sonra da piknik faaliyetlere izin verilmeyeceği kaydedildi.

Karara ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.

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