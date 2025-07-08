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Türkiye
AA 08.07.2025 18:13

3 ilde orman yangını

Balıkesir, Uşak ve Manisa'daki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

3 ilde orman yangını

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

3 ilde orman yangını

Ekipler, 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz​​​​​​​ ve büyükşehir belediyesine ait araçlarla yangına müdahale ediyor.

Uşak

Uşak'ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

3 ilde orman yangını

Manisa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde de makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyü yakınlarına ulaştı.

Bölgeye, arazözler, itfaiye ekipleri, helikopterler ve yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Balıkesir İtfaiye Orman Orman Yangını Yangın
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