Gümüşhane'de "çekirge" alarmı: Evleri ve arazileri istila etti

Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti. Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan ‘yeşil çekirge’ olduğu tespit edildi. Ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca mücadele sonuç vermedi.

[Fotoğraf: DHA]

Yağışlar ilaçlamayı olumsuz etkiliyor

Şiran İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçede daha önce de çekirge istilası görüldüğü belirtildi. Çekirgelere karşı ilaçlama çalışmasının sürdürüldüğü, ancak yağışların mücadeleyi olumsuz etkilediği aktarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yağışların durmasıyla yeniden bölgede kapsamlı ilaçlama çalışmaları yapılacak.