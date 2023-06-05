İnebolu-Kastamonu kara yolunda çökme meydana geldi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu Çayı'nda sele neden oldu. Yükselen sel suları dere içinde ve İnebolu Çayı kenarından geçen İnebolu-Kastamonu kara yolunda hasara yol açtı.

Kara yolunun bir kısmı çökerken ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı. Gece saatlerinde kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi sular altında kaldı. Bahçe mazgallarının tıkanması nedeniyle biriken sular okulun duvarı kırılarak tahliye edildi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bölgede yağışların devam ettiğini söyledi.

Yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'nda sel oluştuğunu anlatan Baycar, "En sıkıntılı gördüğümüz İnebolu Çayı'nda su seviyesi indi." dedi.

Sel nedeniyle ilçenin boşaltılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Baycar, şunları kaydetti:

"Bazı basın organlarında 'İnebolu boşaltılıyor' gibi haberler maalesef çıkmaktaymış. Bunlar tamamen asılsız. Böyle bir tedbirimiz şu an için yok. Sadece dere kenarlarındaki alçak binalarda, konutlarda ve iş yerlerindeki vatandaşlarımıza tedbiren üst katlara çıkmasını söyledik. Onun dışında herhangi bir tahliye ve İnebolu'nun boşaltılması söz konusu değil. "