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Türkiye
AA 05.06.2023 12:43

İstanbul'da kundaklanan 2 araç küle döndü

İstanbul Bahçelievler'de yangın sonucu 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da kundaklanan 2 araç küle döndü

Gece saatlerinde bir şüpheli, Kocasinan Merkez Mahallesi Osmangazi ve Alahattin Altıkaya sokaklarının kesiştiği yerde park halindeki 2 otomobili kundakladı.

Otomobillerin alev aldığını gören sokak sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden olayın bir şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Ekiplerin şüpheliyi aramasına yönelik çalışması sürüyor.

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