Hafif Sağanak Yağışlı 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 08.09.2023 15:06

Gümrükte 13 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi.

Gümrükte 13 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonla 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi. Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz ve özverili çalışmaları neticesinde ülkemize yasal olmayan yollarla getirilmeye çalışılan, halk sağlığını etkilemeye yönelik yapılan kaçakçılık girişimlerinin önüne geçmeye devam etmektedir. Operasyonu gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. 

 

ETİKETLER
Kaçakçılık Kapıkule Sigara
Sıradaki Haber
Fuar için Dubai'ye giden mühendisten haber alınamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
15:52
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
15:49
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
15:34
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
15:30
Gençler ve aileler sabah namazında buluşacak
15:31
Türkiye'de son 8 yılda yaklaşık 137 bin kişi sigarayı bıraktı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta çıkışının birinci yıldönümü için hazırlıklar devam ediyor
İngiltere Kralı 3. Charles'ın tahta çıkışının birinci yıldönümü için hazırlıklar devam ediyor
FOTO FOKUS
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
Köpek balıkları arasında sonbahar temizliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ