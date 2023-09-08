Gümrükte 13 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonla 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi. Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz ve özverili çalışmaları neticesinde ülkemize yasal olmayan yollarla getirilmeye çalışılan, halk sağlığını etkilemeye yönelik yapılan kaçakçılık girişimlerinin önüne geçmeye devam etmektedir. Operasyonu gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.