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Türkiye
AA 08.09.2023 14:45

Suç örgütü elebaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara'da, hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı B.K. yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Suç örgütü elebaşı yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç örgütü elebaşı B.K, Esenboğa Havalimanı kontrol noktasında yakalandı.

"Ayhan" kod adını kullanan şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan B.K, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, B.K'nin yakalanmasının ardından, suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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