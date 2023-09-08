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Türkiye
TRT Haber 08.09.2023 14:39

Akdeniz ve Karadeniz'in doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'deki 5 il ile birlikte, Rize ve Artvin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Akdeniz ve Karadeniz'in doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Ayrıca Rize ve Artvin'de beklenen yerel çok kuvvetli sağanak nedeniyle "turuncu" kodlu uyarı yapıldı.

Akdeniz ve Karadeniz'in doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

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