Akdeniz ve Karadeniz'in doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ayrıca Rize ve Artvin'de beklenen yerel çok kuvvetli sağanak nedeniyle "turuncu" kodlu uyarı yapıldı.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.