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Türkiye
TRT Haber 08.09.2023 14:24

Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Rize ve Artvin'de bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. Yağışın yarın akşam saatlerinde etkisini artırarak çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Öte yandan bu illerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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