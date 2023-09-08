Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan bu illerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.