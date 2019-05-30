Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İran'dan Hollanda'ya gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen İran uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı bir tır, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi.

Gözetim altına alınarak x-ray taramasına sevk edilen tırda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Dedektör köpeklerin de x-ray taramasında tespit edilen bölgelere tepki vermesi üzerine, bu bölümlere ulaşmak amacıyla araç dorsesinin tekerlekleri söküldü. Aracın dingil kısmındaki boşluklarda, boru içine konulmuş vaziyette silindir kalıp halinde 60 paket bulundu.

Çıkarılan silindir şeklindeki paketlerden alınan numunede eroin olduğu anlaşılan 30 kilo 526 gram uyuşturucuya el konuldu.

Konu ile ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA