Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gümrük yolunda uzun tır kuyruğu
[Fotoğraf: DHA]
Kurban Bayramı öncesi gümrükten geçmeye çalışan tır sürücüleri, Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğü yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.
Gümrük girişindeki yoğunluk nedeniyle tır kuyruğu TEM Otoyolu'na kadar uzadı.
Çatalca Muratbey Gümrük Müdürlüğünde bayram öncesi işlemlerini yapmaya çalışan sürücüler, uzun tır kuyrukları oluşturdu.
Erken saatlerden itibaren sıraya giren tır sürücüleri, yoldaki kuyruklar nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Oluşan kilometrelerce tır kuyruğu TEM Otoyolu'na kadar uzandı.
Bölge trafik ekipleri, tır kuyruklarının olduğu güzergah üzerinde önlem aldı. Tır sürücüleri, saatlerdir gümrüğe giriş yapabilmek için kuyrukta beklediklerini söyledi.
Etiketler: İstanbul
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