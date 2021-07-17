Olay, Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyü mevkiinde meydana geldi. Dağda hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir, 112´yi arayarak haber verdi.

Sağlık ekipleri yol şartlarının elverişli olmaması nedeniyle Aydemir'in bulunduğu dağlık alana 3 saat yürüyerek ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan Aydemir için olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.

Helikopter ile alınan Aydemir, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.