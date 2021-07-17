Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 23:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti
Elazığ'da arazide hayvan otlatırken rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Olay, Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyü mevkiinde meydana geldi. Dağda hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir, 112´yi arayarak haber verdi.
Sağlık ekipleri yol şartlarının elverişli olmaması nedeniyle Aydemir'in bulunduğu dağlık alana 3 saat yürüyerek ulaştı.
İlk müdahalesi yapılan Aydemir için olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.
Helikopter ile alınan Aydemir, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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