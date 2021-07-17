Suruç Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanedeki otomobilin LPG deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada hafif yaralanan 6 kişi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.