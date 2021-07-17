Tunceli Valiliği'nce koronavirüs salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 16 Temmuz- 14 Ağustos'ta yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek etkinlikler ve basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, her türlü basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık/kapalı hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler 16.07.2021 günü saat 00.01 ile 14.08.2021 günü saat 23.59‘a kadar 30 gün süreyle mülki amirin iznine bağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."