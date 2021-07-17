15 Temmuz gecesi köprüyü kapatan darbecilerin karşısına dikildi, hain darbecilerin halkın üzerine ateş açmasıyla gazi oldu. Mevlüt Demirci, o gece yaşananları beyaz perdeye taşıyan "15/07 Şafak Vakti" film gösteriminde, göz yaşlarına hakim olamadı.

"Yaşadığımız çok korkunç şeylerdi"

15 Temmuz gazisi 'Şafak Vakti' filminde duygu dolu anlar yaşadı. "Yaşadığımız çok korkunç şeylerdi tarifi mümkün değil. Bu film de yüzde sekseni tarif ediyor orada ölenlerimiz var, şehitlerimiz var. 34 tane insanımız orada telef oldu. 399 tane gazimiz vardı 15 Temmuz şehitler köprüsünde" diyor.

15 Temmuz gazisi Mevlüt Demirci "Darbe yapmak isteyenler, halkın bilinçli olduğunu ve darbe yaptırmayacağını gördü" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Halk niye bu kadar şehit verdi gazi verdi vatanına ve devletine sahip çıktığı için darbeyi istemedikleri için sahip çıktık şehit ve gazi oldular. Askerin içinde darbe yapmak isteyenler halkın ne kadar bilinçli olduğunu bir daha darbe yaptırmayacağını idrak etmişler"