Ankara'da Gölbaşı kurban pazarında sergilenen büyükbaş hayvanlar için güzellik yarışması düzenlendi.

Düzenlenen Kurban Güzellik Yarışması'na katılan büyükbaş hayvanların sahipleri iddialıydı. Ancak, "Boran" isimli boğa tıpkı adı gibi bir anda hırçınlaştı.

Huysuzlanan boğa sahibini de peşine katarak, koşmaya başladı.

O sırada, orada bulunan gazeteciler ezilmekten son anda kurtuldu.