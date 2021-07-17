Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gazeteciler boğa saldırısından son anda kurtuldu
Ankara'da Gölbaşı kurban pazarında sergilenen büyükbaş hayvanlar için güzellik yarışması düzenlendi. Boğalardan biri aniden huysuzlanınca gazetecilere saldırdı.
Ankara'da Gölbaşı kurban pazarında sergilenen büyükbaş hayvanlar için güzellik yarışması düzenlendi.
Düzenlenen Kurban Güzellik Yarışması'na katılan büyükbaş hayvanların sahipleri iddialıydı. Ancak, "Boran" isimli boğa tıpkı adı gibi bir anda hırçınlaştı.
Huysuzlanan boğa sahibini de peşine katarak, koşmaya başladı.
O sırada, orada bulunan gazeteciler ezilmekten son anda kurtuldu.
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