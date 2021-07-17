Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tünelinin içinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Erzurum istikametinden Artvin’e istikametine doğru giden otomobil sürücüsü tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.

Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.