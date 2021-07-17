Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Tünelde hatalı sollama: Tankerle vinç arasında sıkıştı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin'de meydana gelen kaza izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Tünel içinde hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen tanker ile vinç arasında sıkıştı. Hurdaya dönen otomobildekiler kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tünelinin içinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.
Erzurum istikametinden Artvin’e istikametine doğru giden otomobil sürücüsü tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.
Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Artvin Trafik Trafik Kazası
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