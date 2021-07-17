Rize'de yaşanan sel felaketinde ekipler merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde birçok yerleşim noktasında arama kurtmarma faaliyeti yürürttü.

Rize Valiliği, kentte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı afette çay bahçesinde bir vatandaşın yaralı olarak kurtarılması ile ilgili görüntü paylaştı.

Görüntülerde ekipler, çevresinde heyelan oluşan sarp arazideki çay bahçesinde, ip yardımıyla yaralı kişiyi, sedyeyle yola taşıdığı anlar yer aldı.