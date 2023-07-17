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Türkiye
AA 17.07.2023 14:49

Gülnar'daki orman yangını mezarlıklara da hasar verdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında hatıra ormanı, bazı evler ve Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı da hasar gördü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Bu arada, 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturulan hatıra ormanı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

Kavakoğulu Mahallesi'nde yanan evler ve alanlar, görüntülendi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 

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Mersin Orman Yangını
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