İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Diyarbakır Lice'de dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri tespit edildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de yer alan teröristler şöyle:
Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan
Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin
Merhas kod adlı Müslüm Irmak
Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş
Kaynak: TRT Haber