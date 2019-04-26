İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Diyarbakır Lice'de dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri tespit edildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de yer alan teröristler şöyle:

Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan

Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin

Merhas kod adlı Müslüm Irmak

Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş

Kaynak: TRT Haber