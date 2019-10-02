Türkiye
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi02 Ekim 2019 Çarşamba 14:47 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:59
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin, 2017 yılında Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eyleminin faillerinden olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber