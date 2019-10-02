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Ankara'da viyadükten düşen tırın şoförü öldü02 Ekim 2019 Çarşamba 14:16 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:20
Ankara'da yoldan çıkarak viyadükten dereye düşen tırın şoförü hayatını kaybetti.
[Anadolu Otoyolu'ndan Bolu istikametine seyreden tır, 15 metre yüksekliğindeki viyadükten dereye düştü. Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'ndan Bolu istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BD 2035 plakalı sünger yatak yüklü tır, Tatlak mevkiinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten dereye yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren tır şoförünün cenazesi, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alınarak morga götürüldü.
Kaza nedeniyle söz konusu güzergahta trafik tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA
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