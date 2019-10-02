Türkiye
Bilecik'te makilik alanda yangın02 Ekim 2019 Çarşamba 13:18 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:25
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Akçakavak köyü Bağlar mevkiindeki makilik bir alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Bunun üzerine, bölgeye Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Köy yakınındaki alanda devam eden yangının, kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA