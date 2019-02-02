112 Acil sağlık birimleri ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, karla kaplı yollara, dondurucu soğuk ve çığ tehlikesine rağmen, hastaları ve mahsur kalanları kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Van, bölgedeki sağlık hizmetlerinde 5 ili kapsayan koordinatör il.

Peki acil durumlarda koordinasyon nasıl sağlanıyor?

Sıcak Nokta ekibi, Van'daki UMKE ekibinin tam 15 saat süren bir hasta kurtarma operasyonuna dakika dakika eşlik etti.

Kurtama operasyonları Van İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen mesajlarla başlıyor.

Van Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Gür, köy yollarıyla alakalı problem olduğunu ve mezrada yaşayan vatandaşlara hizmet verdiklerinden dolayı bütün çağrılara yanıt verdiklerini söyledi.

Çalışmalar koordineli olarak yürütülüyor

Çalışmalar, mahsur kalan bir hastaysa karayolları ekipleriyle, bir arama kurtarma vakası ise UMKE ve AFAD’la, kırsaldaki faaliyetlerdeyse Jandarma’yla koordineli olarak yürütülüyor.

112 acil çağrı merkezi, zorlu kış şartlarının etkin olduğu bölgelerde, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ile iletişime geçiyor.

Yol güvenliği, hava şartları, gidecek ekip ve hastanın durumu gibi değerlendirmelerin hepsi, bu birimde kontrol ediliyor.

Van UMKE Sorumlusu Ömer Erden, “Her türlü coğrafi zorluk ve yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumda, burada yaşanabilecek tüm riski daha önce değerlendirdiğimiz afet birimimiz, afet birimimizden ise umke ve sakom birimimizin aktif çalışması sonrası ildeki tüm hastalarımıza elimizden gelinceye kadar hizmet vermeye çalışıyoruz.” dedi.

Kar, tipi dinlemiyorlar, tek gayeleri hayat kurtarmak

Van’ın Gürpınar ilçesi Taşlıyazı köyü Çizgili mezrasında şiddetli göğüs ağrısı çeken 53 yaşında bir erkek hasta anonsu üzerine ekipler, kar küreme aracı, paletli ambulans ve müdahale araçlarıyla yola koyuldu.

Gürpınar 4028 kilometre karelik yüzölçümüyle, Türkiye’nin en büyük ilçesi. Dolayısıyla köyler birbirinden hayli uzak. Ekiplerin işi bu yüzden hayli zor. Ancak yol durumu, kar, tipi dinlemiyorlar. Tek gayeleri hayat kurtarmak.

Bitmek bilmeyen bu yolda, bir diğer destek de Gürpınar Belediyesi'nden geldi. Araçların boyunu aşan karla mücadelede; ekiplerin yardımına, kepçe operatörü koştu.

Bölgeye tamamen hakim olan Jandarma birlikleri de bu zorlu topraklarda UMKE’nin yanında. Duraksanan her noktada, ekibin can güvenliğini sağlamak için çevreye en uygun şekilde konuşlanıyorlar.

Ekipler bu uzun yolculuk boyunca hastayla iletişimi de koparmıyor. Ancak yüksek rakım ve çetin hava koşullarından dolayı telefonlar çekmiyor. Bu yüzden uydu telefonu kullanılıyor.

Kurtarma opersayonu 15. saatte tamamlandı

İş makineleri yolu açmaya devam ederken, ekiplere bir destek de köy halkından geldi. Gece karanlığında karla kaplı yollarda saatlerce süren mücadele sonuçlandı ve ekipler araçtan süratle inerek eve geçti, hastaya gerekli acil müdahale sağlandı.

Açılan yollardan geri dönen ekipler, hastayı, sağlığına kavuşturmak için emin ellere teslim etti. Dönüş yoluyla birlikte, bir hasta kurtarma operasyonu 15. saatte son buldu.

Sadece tek bir hastanın elinden tutabilmek için, karlı dağları aştılar, çetin kış koşullarıyla saatlerce mücadele ettiler. Sabahın erken saatlerinde çıktıkları yolculuk, gecenin karanlığında son buldu.

Haber: Merve Güneş

Kamera: Tarık Aşçı