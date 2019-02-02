Güvenlik güçleri, Yüksekova’da 3 yıl önce yaşanan terör saldırılarının ardından 13 Mart 2016’da operasyonlara başladı.

Operasyona Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle’nin adı verildi.

78 gün süren operasyon boyunca ilçenin 6 ayrı mahallesinde yoğun çatışmalar yaşandı. Teröristlerin saldırıları sonucu söz konusu mahallelerde bulunan ev, iş yeri, okul, ibadethane ve kurum binalarının büyük bölümü ağır hasar gördü, çoğu kullanılamaz hale geldi.

Devlet eliyle hızlı bir toparlanma yaşandı

Bu süreçte binlerce Yüksekovalı, teröristlerin baskısı ve saldırısı sonucu ilçeyi terk etmek zorunda kaldı.

Operasyonların tamamlanması ve PKK'lı teröristlerin ilçeden tamamen temizlenmesinin ardından ilçede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Yüksekova Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra ise ilçenin modern bir görünüme kavuşması için işe konuldu.

Kullanılmaz hale gelen binlerce yapı yıkılırken, hafif hasarlı yapıların onarımı yapıldı.

Aradan geçen iki yılda devlet eliyle hızlı bir toparlanma süreci yaşayan Yüksekova, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılan konutlarla yeni bir çehreye kavuştu.

Toplam 3 bin konut inşa ediliyor. Böylelikle ilçe nüfusunun üçte biri konut sahibi olacak.

Konutların bir kısmı tamamlanma aşamasında, bir kısmı da gelecek yıl tamamlanacak. Kış koşulları inşa sürecini aksatsa da, kaba inşaatı biten binaların içinde çalışmalar sürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ramazan Kendüzler projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Kendüzler, “Hemen yanı başımızda 2 tane okulumuz, camimiz, çocuk oyun alanları ile böyle tam bir modern yaşam alanı.” dedi.

“Altyapı çalışmaları kış koşullarına rağmen devam ediyor”

Yüksekova'nın çehresini değiştiren sadece konut projeleri değil. Altyapı çalışmaları da kış koşullarına rağmen devam ediyor. İlçe yakında yeni bir içme suyu ve kanalizasyon şebekesine kavuşacak.

Devlet Su İşleri tarafından ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan Dilimli Barajı'nın 1995 yılında başlayan inşası, çalışmalara hız verilmesiyle geçtiğimiz yıl tamamlandı.

Ramazan Kendüzler, belediye tarafından yapımı süren kanalizasyon şebekesi hakkında da önemli bilgiler verdi. Kendüzler, “70 bin nüfuslu bir ilçe ve altyapısı yok. 230 kilometre kanalizasyon şebekesi döşeniyor. İlçemiz o pislikten ve kokudan tamamen temizleniyor.” dedi.

Yüksekova'da kış mevsiminin hayli sert geçiyor. Belediye ekipleri havanın kararmasına rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova esnafı sağlanan huzur ortamının bir daha bozulmasını istemiyor.

İş makineleri 24 saat boyunca görev başında

Yüksekova'da kara kışla mücadele sadece ilçe merkezinde yapılmıyor. İş makineleri köy yollarını açık tutmak için 24 saat boyunca görev başında.

Kitap kafe her gün onlarca öğrenciyi ağırlıyor

Yüksekova'da gençler için de pek çok proje hayata geçiriliyor. O projelerden biri de kitap kafe. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan kitap kafe her gün onlarca öğrenciyi ve kitapseveri ağırlıyor.

Haber: Fatih Erener