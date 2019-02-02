Tertemiz suyu, eşine ender rastlanan beyaz kumsalı ve muhteşem doğasıyla kendine hayran bırakan Burdur'daki Salda Gölü geçtiğimiz yıl 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Özel çevre koruma bölgesi ilan edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bu eşsiz güzelliği gezdi.

Kurum, Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılarak korumaya alınacağını vurguladı.

"Masmavi turkuaz gölleri, bembeyaz kumsalı ile dünyada eşine nadir rastlanan bir bölge ve biz Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı manifestolar çerçevesinde çevreyi korumak adına şehirlerimizi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz."

Türkiye'nin Maldivleri turizmin cazibe merkezi olacak

Turizmin cazibe merkezi olacak

Göl etrafında yürüyüş alanlarının oluşturulacağını ve bisiklet yollarının yapılacağını belirten Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki kış turizmi ile yaz turizmi ile 12 ay yaşasın. İnsanlar burada 7 gün 24 saat vakit geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri alanlar olsun. Ziyaretçiler gıdadan konaklamaya her türlü ihtiyacını burada giderebilecek."

Kaynak: TRT Haber