Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 07:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölete giren 2 genç boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda 2 genç serinlemek için gölete girdi. Gözden kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan gençlerin yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenleri bulundu.
Yayla sakinlerinin, Kabalak mevkisinde gölete iki gencin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Jandarma, sağlık, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve dalgıç ekiplerinin, olay yerine gelmesiyle arama çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin çalışmasının ardından bulunan 2 gencin cansız bedeni, sudan çıkarılarak ambulansa alındı.
Kimlik tespit çalışmasında cenazelerin 16 yaşındaki Berat Genç ve Ali Kutlu'ya ait olduğu belirlendi.
Etiketler: Kimlik
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