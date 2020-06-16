Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
[Fotoğraf: DHA]
İznik Gölü'nde avlanan balıkçı Zelkif Bektaş, 1,5 metre boyunda 6 yayın balığı yakaladı. Yaklaşık 90 kilo ağırlığındaki balıklar, 21 bin liraya restoran işletmecisi tarafından satın alındı.
İznik Gölü'nün Orhangazi mevkisinde avlanan balıkçı Zelkif Bektaş’ın ağlarına, her biri yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 90 kilo ağırlığında 6 yayın balığı takıldı.
Vatandaşlar fotoğraf çektirdi
Sahile taşınan balıklar, pazardaki tezgâhta teşhir edildi. Balığı görüp şaşıran bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dev balıklar, 21 bin lira karşılığında İznik’te balık restoranı işleten Orhan Yavaş tarafından satın alındı.
Etiketler: yayın balığı iznik gölüSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 13:14
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