İznik Gölü'nün Orhangazi mevkisinde avlanan balıkçı Zelkif Bektaş’ın ağlarına, her biri yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 90 kilo ağırlığında 6 yayın balığı takıldı.

Vatandaşlar fotoğraf çektirdi

Sahile taşınan balıklar, pazardaki tezgâhta teşhir edildi. Balığı görüp şaşıran bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dev balıklar, 21 bin lira karşılığında İznik’te balık restoranı işleten Orhan Yavaş tarafından satın alındı.