Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Özalp ilçesinde 30 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, ilçeye bağlı Yukarıtulgalı Mahallesi'ne uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler, kaçakçıların kullandığı güzergaha operasyon düzenledi.
Güzergahta atlı kaçakçılara yapılan müdahalede 30 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Van uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 13:00
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