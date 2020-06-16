Rize İl Pandemi Kurulu, yeniden görülmeye başlanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle vatandaşları, ağız ve burnu tam olarak kapatarak doğru şekilde maske kullanma, sosyal mesafe, genel hijyen ve el temizliğine dikkat etmeleri için uyardı.

İl Pandemi Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla geniş kapsamlı tedbirler alınarak uygulandığı, bu sayede vaka sayılarında çok ciddi düşüş sağlandığı belirtildi.

Ancak havaların ısınması ve il dışı seyahatlerin yoğunlaşması sebebiyle bir rehavet ortamının oluştuğu, üç temel kural olan maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene yeterince özen gösterilmediğinin görüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu nedenle Rize'de yeniden Covid-19 vakalarının görülmeye başlandığı aktarıldı.

"Rehavete kapılmamamız önem arz etmektedir"

Açıklamada, sağlık otoritelerince sürekli olarak salgının henüz geçmediği ve riskin en üst düzeyde devam ettiğinin vurgulandığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kontrollü sosyal hayat döneminde olduğumuzun farkında olarak rehavete kapılmamamız önem arz etmektedir. Salgının ilk döneminde ihtiyaç duyulan sert kural ve tedbirlere yeniden başvurmak zorunda kalmamak için ağız ve burnumuzu tam olarak kapatarak doğru şekilde maske kullanmaya, sosyal mesafeye ve genel hijyen ile el temizliğine azami derecede dikkat edelim. Bu temel kurallara uyulmamasının bizi hedeften uzaklaştıracağını unutmayalım."

"Tüm kurallara hassasiyetle uyalım"

Bunların yanında Covid-19 tedbirleri kapsamında, hasta yoğunluğunun en aza indirilmesi amacıyla acil vakalar dışında hastanelere randevusuz hasta kabul edilmediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hastanede bekleme süresini en aza indirmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınması zorunlu hale getirilmiştir. Kontrollü sosyal hayat döneminde poliklinik hizmetlerimiz, risk iyice azalıncaya kadar randevu sistemi esasıyla yürütülecektir. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz."