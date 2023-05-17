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Türkiye
AA 17.05.2023 10:42

Gölcük'te riskli binaların yıkımı sürüyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Gölcük'te riskli binaların yıkımı sürüyor

Gölcük Belediyesinin açıklamasına göre, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk yapılarla ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Yeni Mahalle 366. Sokak ve Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan orta hasarlı 2 bina yıkıldı.

Yıkımın ardından enkaz kaldırma işlemi de belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçede tehlikeli yapılara yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Sezer, ilçe genelinde 4 yılda, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ile onarımı yapılmayan 120 binanın yıkılarak enkazının kaldırıldığını kaydetti.

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Deprem Kocaeli
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