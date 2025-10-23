Gökçeada'da sağanak nedeniyle denizin rengi değişti

Gökçeada gece yarısı saat 02.00'de başlayan ve aralıksız 3 saate yakın süren sağanak ev ve iş yerlerinin su basmasına, 5 farklı noktada da heyelana neden oldu.

Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesine bağlı ekipler DSİ ve Karayolları'nın desteğiyle zarar gören noktalarda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri su baskını yaşayan ikametlerdeki temizlik çalışmalarına katkı sundu.

Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan sağanak kaynaklı oluşan yağmur suları ve çamur, Kaleköy Ovası'ndan denize aktı.

Çamurlu suyun aktığı Kaleköy Limanı kahverengi renge bürünürken dağlardan gelen malzemeler de teknelerin bağlı bulunduğu alana yayıldı.

AFAD'dan gelen uyarı sayesinde önemli bir felaketin de önüne geçildi.