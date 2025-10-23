Hafif Sağanak Yağışlı 15.4ºC Ankara
AA 23.10.2025 15:51

Girdikleri foseptikte zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlikte temizlemek için girdikleri foseptikte metan gazından zehirlenen biri yabancı uyruklu iki kişi yaşamını yitirdi.

Girdikleri foseptikte zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre, Kızılcakışla köyü Osman Fazıl Polat Mahallesi'ndeki bir çiftlikte iki kişinin temizlik amacıyla girdikleri foseptikte hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiyesi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla lağım çukurunda bulunan iki kişi çıkarıldı.

Metan gazından zehirlenen ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Hüseyin Ataş da Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sivas Zehirlenme
