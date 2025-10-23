Hafif Sağanak Yağışlı 15.4ºC Ankara
İHA 23.10.2025 15:45

Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı

İstanbul'un önemli su kaynaklarından Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi hızla azalırken, gölde doluluk yüzde 27.86 olarak ölçüldü. Barajın kuruyan kısımlarında çobanlar tarafından koyunların otlatıldığı görüldü.

Son yıllarda hızla artan kuraklaşma ve yağışların azlığı sebebiyle İstanbul'da barajlarda su seviyeleri hızla düşmeye devam ediyor.

22 Ekim 2025 tarihi itibariyle barajların toplam doluluk oranı yüzde 23.34 olarak ölçüldü. Kentin önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde de sular hızla tükenmeye devam ediyor. Aynı tarihli yapılan ölçümlerde barajın toplam doluluk oranı yüzde 27.86 olarak kayda geçti.

Kuruyan Büyükçekmece Gölü, koyun sürülerine kaldı

Kuraklık gözler önüne serildi Dron ile havadan yapılan çekimlerde, kuraklık gözler önüne serildi. Kuruyan alanlarda çobanlar tarafından koyunların otlatıldığı görüldü

