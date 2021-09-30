Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA-DHA
Gökçeada seferlerine "poyraz" engeli
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında karşılıklı olarak saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00’de yapılması planlanan seferler iptal edildi.
Etiketler: Çanakkale
Son Haberler
- 12:48
- 12:48
- 12:24
- 12:20
- 12:40
Sıradaki Haber
Adana'da yanan orman yeniden yeşilleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz