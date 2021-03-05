Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında teknenin batması sonrası kaybolan kişiyi arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisince bölgede arama yapılıyor.

Arama çalışmalarını çok sayıda ekip yürütüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölge odak alınarak çevresinde tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Gökçeada'da bulunan sivil dalgıçlar da su altı arama faaliyetlerine destek veriyor.

Öte yandan, bölgede rüzgarın lodosa dönmesinin ardından kıyı kesimde çalışma gerçekleştirilecek.

Ne olmuştu?

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu da kaybolmuştu.