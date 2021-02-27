Dün akşam saatlerinde içinde 4'ü asker 5 kişinin bulunduğu özel tekne, Gökçeada açıklarında bilinmeyen bir sebeple alabora oldu.

5 metrelik fiber teknede bulunan Jandarma Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, yaklaşık 1 kilometre yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Teknenin sahibi olduğu belirlenen Türkiye Off-Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk,

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise sahile ulaşamadı.

1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmaların henüz başında Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Çarpışantürk'ün cenazesi ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

200 metre açıkta bulundu

Arama çalışmaları gün boyunca devam etti. Alabora olan tekne, Laz Koyu'nun 200 metre açığında bulundu.

Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.