Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yunus ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde yunus ekiplerinin kullandığı motosiklet, önünde seyir eden araca çarptı. Kazada 2 yunus polisi yaralandı.
Devriye görevindeki Yunus polisleri motosikletle Kemer Alt Geçidinden Tepecik Mahallesi yönüne giderken, önünde giden pikapla çarpıştı.
2 polis yaralandı
Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesiyle yaralanan 2 polis, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.
Alt geçit, motosiklet ve pikabın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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