Devriye görevindeki Yunus polisleri motosikletle Kemer Alt Geçidinden Tepecik Mahallesi yönüne giderken, önünde giden pikapla çarpıştı.

2 polis yaralandı

Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesiyle yaralanan 2 polis, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.

Alt geçit, motosiklet ve pikabın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.