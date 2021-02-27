Halkalı'da geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul Küçükçekmece'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerindeki geri dönüşüm tesisinde kaynak yapılırken ambalajlara kıvılcım sıçraması üzerine yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yan tarafında bulunan su deposuna da sirayet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul Halkalı'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.https://t.co/ZwtqC5vINy pic.twitter.com/bbyMm1HPat— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2021
Yakınlardaki bir fabrika boşaltıldı
Geri dönüşüm tesisinin yakınındaki bir kumaş fabrikası da tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangın sırasında tesisin önünde park halinde olan hafif ticari araç ile kamyon kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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