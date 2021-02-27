Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarlada 10 metre çapında 40 metre derinlikte obruk oluştu.

Daha önce mısır hasadı yapılan ve birkaç gün önce traktör ile sürülerek ekime hazırlanan tarlada oluşan obruğun işçilerin çalıştığı sırada oluşmaması olası faciayı önledi.

"Diğerlerinden farklı, çok korkutucu"

Bölgede çiftçilik yapan Hikmet Koçhan, tarım işçilerinin obruğun oluşumuna şahitlik ettiklerini, büyük bir toz bulutu ve gürültüyle çöktüğünü söylediklerini belirtti.

Obruğun oluşumundan sonra bölgeye giden Koçhan, "Arkadaşlarla baktığımızda aşırı derece korktuk. Obruk içerisinde su var. Yaklaşık 40 metre. Obruk sürekli çöküyor ve genişliyor. Bu obruk derinlik bakımında diğerlerinden farklı, çok korkutucu." dedi.