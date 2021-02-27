Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zabıtadan definecilere suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Tuzla'da ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.
Akfırat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yapan zabıta ekipleri, yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur kazarak define arayan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Zabıta, altın aramak için kazı yaptıklarını söyleyen kişiler hakkında tutanak düzenlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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