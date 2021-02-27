Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evde düğün yapan 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kütahya'da evde düğün merasimi düzenleyerek koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye, 75 bin 600 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Maltepe Mahallesi'ndeki bir evde düğün merasimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, evde bulunan 24 kişinin düğün merasimi yaptığını ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişilere, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 bin 600 lira ceza kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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