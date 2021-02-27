İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Maltepe Mahallesi'ndeki bir evde düğün merasimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, evde bulunan 24 kişinin düğün merasimi yaptığını ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişilere, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 bin 600 lira ceza kesildi.

