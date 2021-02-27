Yokuşbaşı Mahallesi 1802 Sokak'ta bir barakada yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aylı, piknik tüpünü çakmakla kontrol ettiği sırada çıkan yangında yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında yüzünden hafif şekilde yaralanan Mehmet Aylı'ya, 112 Acil Servis ekibi olay yerinde müdahale etti.

Aylı, aldığı piknik tüpünün başlığını değiştirdiği sırada çıkan yangını anlattı:

"Tüpün başlığını değiştirdim. Sonrasında çakmakla tüpte gaz kaçağı olup olmadığına bakmak isterken birden alev aldı. Evim tamamen yandı. İçeride 2 bin lira param vardı, onlar da yandı. 1000 lirasını kaymakamlık vermişti."

Yangında, baraka ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

