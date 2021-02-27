Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı.

Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı yüksek olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de ise düşüş gözlendi.

Bakan Koca da geçen haftaya göre vaka sayısı100 binde en çok azalan iller arasında Trabzon’un olduğunu da duyurmuştu.

Sıkı tedbirler sonuç verdi

Sağlık Bakanlığı vaka sayısı haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde yer alan Karadeniz Bölgesi’nde, oransal olarak en çok vaka görülen iller arasında 2’nci sırada yer alan Trabzon’da, uygulanan sıkı tedbirler olumlu sonuç verdi.

Trabzon’da yüzde 20,49’luk düşüş yaşandığı görüldü. Kent, Bayburt ve Erzincan'ın ardından en çok vaka azalışının yaşandığı il oldu.

