İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi 2'nci Sokak'taki evlerinde oyun oynayan Irak uyruklu ailenin 2,5 yaşındaki kızı Durah A.H. pencerenin önündeki masanın üzerine çıktı.

Küçük çocuk, açık olan pencereye yaslandığı sırada bir anda penceredeki sineklik yırtıldı. Durah, birinci kattan düştü. Bu sırada zemin kattaki çamaşır ipine çarpan küçük çocuğun düşme hızı yavaşladı. Beton zemine düşen Durah A.H., ailesi tarafından çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde, olayı yara almadan atlattığı belirlenen küçük çocuk, evine gönderildi.

Baba Abbas Hikmet Nasif, kızının durumunun iyi olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bir şey olmadı. Hastanede baktılar, kızım iyi" dedi.

