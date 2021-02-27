Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy’de döküm sahasında görevli olan 53 yaşındaki Sinan Çakır, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgi kamyon şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde Arnavutköy, Bolluca'da bulunan hafriyat döküm sahasında görevli olan ve döküm sırasında kamyon şoförlerine yardımcı olan 53 yaşındaki Sinan Çakır, döküm sırasında kamyonun altında kaldı.
İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili kamyon şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
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