Sabah saatlerinde Arnavutköy, Bolluca'da bulunan hafriyat döküm sahasında görevli olan ve döküm sırasında kamyon şoförlerine yardımcı olan 53 yaşındaki Sinan Çakır, döküm sırasında kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çakır, olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili kamyon şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

