Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da 2 kişide mutasyona uğramış virüse rastlandı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya’nın Darende Kaymakamlığı, ilçedeki iki kişide mutant virüsün tespit edildiğini, iki kişide ise mutasyonlu virüs şüphesinin bulunduğu açıkladı.
Darende Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede bugün yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiğini, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiği duyuruldu.
Açıklamada ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığı da belirtilerek, "Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor, çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber" denildi.
Etiketler: Mutasyon
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