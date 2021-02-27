İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar ve yağışla birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 55,58'e ulaştı.

Yüzde 50 doluluk oranının altında kalan iki baraj Papuçdere ve Sazlıdere barajları oldu. Kazandere barajında doluluk yüzde 38,20, Sazlıdere Barajında ise yüzde 29,79 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yüzde 60'lık doluluk oranının üzerinde su biriktiren 5 baraj ise Ömerli, Kazandere, Elmalı, Darlık ve Istrancalar oldu.

