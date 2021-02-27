Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 55,58'e yükseldi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 55,58 olarak ölçüldü. İSKİ verilerine göre 5 barajdaki doluluk oranı ise yüzde 60'ın üzerine çıktı. Doluluk seviyesi yüzde 58,73'e ulaşan Alibeyköy barajındaki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar ve yağışla birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 55,58'e ulaştı.
Yüzde 50 doluluk oranının altında kalan iki baraj Papuçdere ve Sazlıdere barajları oldu. Kazandere barajında doluluk yüzde 38,20, Sazlıdere Barajında ise yüzde 29,79 olarak ölçüldü.
İstanbul'da yüzde 60'lık doluluk oranının üzerinde su biriktiren 5 baraj ise Ömerli, Kazandere, Elmalı, Darlık ve Istrancalar oldu.
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