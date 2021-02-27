Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da terör örgütü PKK’ya operasyon: 14 gözaltı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında il merkezi ve Kocaköy ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında bazı dernek yöneticilerinin de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında bir şüphelinin de yakalanması çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar, örgütsel dokümanlar, toplatma kararı bulunan kitaplar, ajanda, CD ve teröristlerin bulunduğu fotoğraflar ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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